Febbre Dengue a Fano salgono a 20 i casi

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – Continua a salire il numero diconfermati dinel nostro territorio. Ieri pomeriggio la colonnina dei contagi era arrivata a segnare 20 persone, di cui un solo caso associato ad un viaggio all’estero. Le altre infezioni in città sono invece tuttiautoctoni, ovvero derivanti da punture di zanzare infettatesi apungendo una persona infetta, e che poi a loro volta hanno trasferito il virusa una persona sana, pungendola. Intanto stanotte, da mezzanotte, hanno preso il via le operazioni di disinfestazione in città messe in campo dal sindaco dicon l’Ast Pesaro e Urbino (nello specifico il Servizio Epidemiologico e Veterinario) per contrastare la proliferazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) nel territorio comunale.