Coppa Davis 2024 la Francia batte la Cechia 2-1 nella sfida tra due selezioni già eliminate

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel Gruppo B delladi tennis, in corso a Valencia, in Spagna, con i padroni di casa e l’Australia già qualificati ai quarti e che domani si contenderanno il primo posto nel girone, larimonta elaper 2-1 nel tie che serve solo a definire la terza e la quarta posizione tra due squadre già. Nel primo singolare Jakub Mensik rimonta eArthur Rinderknech con lo score di 2-6 6-3 7-5 in due ore e quattro minuti di gioco e regala l’1-0 alla. Nel primo set il transalpino inizia meglio e vola sul 4-0 grazie ai break a quindici in apertura ed ai vantaggi nel terzo game. Il francese deve solo amministrare per centrare il 6-2 in mezz’ora.seconda frazione passaggio a vuoto del transalpino nel quarto gioco, nel quale cede la battuta a zero, ed il ceco scappa sul 3-1.