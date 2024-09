Canottaggio due argenti e due bronzi per l’Italia ai Mondiali 2024 di beach sprint a Genova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Aididel, disputati nel fine settimana aconquista quattro medaglie:per il doppio senior misto (che potrebbe diventare specialità olimpica a Los Angeles 2028 assieme ai due singoli senior) e per il doppio under 19 maschile,per il doppio PR3 misto e per il singolo under 19 maschile. Nel doppio senior misto Federico Ceccarino e Silvia Tripi cedono nell’ultimo atto alla Lituania, dopo aver superato ai quarti la Polonia ed in semifinale la Spagna, poi medaglia di bronzo. Nel doppio under 19 maschile Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo, campioni uscenti, cedono nell’ultimo atto alla Spagna, dopo aver battuto agli ottavi l’Irlanda, ai quarti il Perù ed in semifinale l’Australia, salita sul gradino più basso del podio.