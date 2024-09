Boschi in quota manutenzione necessaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Ormai siamo abituati a nubifragi e tempeste di vento, ma dobbiamo preoccuparci di salvaguardare pianura e soprattutto la montagna perché il clima è cambiato e la violenza del maltempo è frequente. E dobbiamo fare ciò a cominciare daiche sono una grande risorsa da salvaguardare evitando anche il disboscamento che tanti danni ha già provocato in passato. Non ci sono solo l'asfalto delle strade, il tram di Bologna, il passante autostradale ma anche la natura e l'ambiente. Se c'è, c'è anche prevenzione. Non dimentichiamolo. Fausto Sabatini Risponde Beppe Boni Chiariamo un punto. La salute deiin montagna è in buono stato in Emilia Romagna come in tutta Italia. Agli inizi del Novecento intere aree erano brulle, oggi sono coperte di vegetazione.