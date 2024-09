Antinfluenzale in farmacia De Amici | Da quest’anno gratuito per tutti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) “Dai pazienti potranno vaccinarsi contro l’influenza gratuitamente anche nelle farmacie. Chi lo ha già eseguito innegli anni precedenti non ha la necessità di portare la prescrizione del proprio medico di medicina generale, mentre chi lo effettua per la prima volta sì”. Così il dottor Ernesto De, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo, illustra una delle principali novità della campagna2024/2025. “Il provvedimento – spiega – è stato preso dalla Regione con l’obiettivo di estendere la popolazione vaccinata. Rendere la somministrazione gratuita può essere un modo per raggiungere un maggior numero di persone rispetto all’anno scorso, quando le adesioni sono state inferiori alle attese”. Anchele farmacie affiancheranno i medici di base nell’esecuzione dei vaccini.