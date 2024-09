15 settembre 1578 la Sindone arriva a Torino | il telo di Gesù tra mistero e scienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Firenze, 152024 – Era il 15delquando la Sacra, a Chambery dal 1453, venne trasferita adalla famiglia Savoia. La tradizione lo identifica come il lenzuolo usato per avvolgere il corpo dinel sepolcro, ma la storia dellaè segnata da tanti misteri, oltre che da continue controversie sull'autenticità della reliquia.Cos’è laLa(un lenzuolo di lino, di forma rettangolare e dimensioni di circa 442x113 cm) porta l'immagine impressionante di quel corpo massacrato proprio come era avvenuto asecondo i Vangeli: si vede tutto, la carne dei muscoli tesi nella rigidità che accompagna le prime ore dopo la morte, il volto gonfio sotto l'effetto delle percosse, la pelle strappata dagli aculei del flagello. È visibile la doppia immagine 'in negativo' del corpo di un uomo sottoposto a una serie di torture e infine crocifisso.