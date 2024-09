Una mostra per Giacomo Matteotti | Trecento immagini per celebrarlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "è di tutti". Anche la libertà è relativa, per come si conquista, per come si mantiene. Per quale uso se ne fa. È una lezione che lo studio della storia, alla luce di valori antifascisti, può favorire e che può partire dal doveroso ricordo di figure come, a maggior ragione se ci si trova nel centenario dal suo martirio. Centenario che, a partire dal 16 settembre, porterà a Ferrara una serie di iniziative incentrate sulla memoria del politico e segretario del Partito Socialista Unitario. La prima di queste, sarà laitinerante ‘e la libertà liberatrice’. "Simbolo di democrazia partecipata e inclusiva, di una libertà che non si chiude in se stessa, ma si apre agli altri", dopo il 10 giugno 1924 "divenne in Italia, in Europa e in America il martire della libertà liberatrice".