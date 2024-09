Truffe agli anziani due in carcere | Suo figlio è in arresto | pagate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Gip di Ravenna, Janos Barlotti, ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare delper i due giovani accusati di truffa e tentata truffa aggravate in concorso, dopo aver cercato di ingannare deglicon una serie di raggiri ben orchestrati. Gli indagati sono Mariana Francesca Vigilante, 23 anni, di Caserta (avvocato Rosario Pelosi), e Antonio Piscopo, 19 anni, di Napoli (avvocato Giacomo Scudellari). Fingendosi prima carabinieri e poi avvocati, avevano convinto le vittime a consegnare denaro per evitare presunte conseguenze legali legate a gravi incidenti provocati dai figli in realtà mai avvenuti. Gli arresti erano scattati dopo che i due stavano per portare a termine una seconda truffa. Tutto è iniziato il 7 settembre, quando un anziano di 93 anni è stato truffato da uno dei due giovani, che si era spacciato per un maresciallo dei carabinieri.