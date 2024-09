Toti? Assunzione di responsabilità | Morani deraglia come la zittisce Giordano | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "Sono stupita per la scelta che ha fatto perché, considerato tutto quello che è stato detto da lui e dal suo avvocato in questo periodo, mi sarei aspettata che avrebbe affrontato il processo": la dem Alessialo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4 riferendosi alla decisione di Giovanni, ex governatore della Liguria, di accordarsi per un patteggiamento con la Procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta in cui era finito coinvolto. "Vedo - ha proseguito la rappresentante del Pd - che hanno concordato una pena di due anni e un mese con una confisca di 84mila euro, 1500 euro di lavori socialmente utili. Lo stesso ha fatto Signorini, l'ex presidente dell'autorità portuale.