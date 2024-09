Studio Legale Associato Vizzino in campo per chiedere un Garante anti truffe

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) Lodegli avvocati Riccardo, Antonella D’Alto e Emmascrive una lettera ai presidenti delle Regioni Basilicata e Campania perl’istituzione della figura delper il monitoraggio delle. Ecco il testo completo della comunicazione: Le scrivo in qualità diassicurativo che svolge la propria attività principalmente in aree specialifrode e che ha sempre permeato la sua professione di impegno sociale, per sottoporre alla Sua attenzione una delle maggiori problematiche che attaglia la comunità che rappresenta e rispetto alla quale, si è certi, mostrerà la sensibilità che la questione merita. Il tema concerne il dilagante fenomeno delleche merita estrema attenzione perché rappresenta un grave danno patrimoniale ed all’immagine della intera collettività.