Storie fantastiche di isole vere | la scrittura e il vento per Ernesto Franco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) Creta è una pistola turca abbandonata da qualche pirata in fondo all’Egeo. Chiude a sud il mare della Grecia e i confini dell’Europa come la smorfia di un pescatore che guardi da lontano lo scintillio del mare. Sopra di lei le Cicladi sembrano ricordi che affiorano alla mente., “di” (Einaudi, 122 pp) Ain testa lesignifica credere nelle: da scoprire, indagare, inventare. E lesono balsami per le inquietudini: circondate dal mare, non così grandi da non poterle capire mai fino in fondo, non così noiose da credersi terraferma, non così presuntuose da pretendere dedizione costante. Nellesi arriva, dallesi riparte con il senso di una scoperta, con la promessa di un ritorno.