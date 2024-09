Sorpreso a bordo di uno scooter rubato denunciato 24enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 14 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato hain stato di libertà unpregiudicato tarantino perché ritenuto presunto responsabile del reato di ricettazione. Il personale della DIGOS, nel corso dei servizi finalizzati a contrastare i reati predatori connessi alle aree caratterizzate da elevata presenza di veicoli lasciati in sosta dai lavoratori, ha notato in via Minniti un giovane adi un motociclo Piaggio Beverly che effettuava alcune manovre azzardate tra le auto ferme ad un incrocio semaforico per poi parcheggiare dopo qualche centinaio di metri il mezzo all’interno di un portone di uno stabile via Minniti, dando l’impressione di volersi sottrarre ad un eventuale controllo di polizia. Atteggiamento che ha insospettito i poliziotti i quali, senza perderlo di vista, lo hanno seguito e fermato nell’androne di quel palazzo.