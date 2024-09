Sinner arrivo ‘blindato’ a Bologna | serata in hotel con la squadra di Davis Domani seguirà l’allenamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – C’è un campione in città, e l’aria della Coppaora profuma anche di Slam.per il numero uno del mondo Jannik, il campione degli Us Open – dopo un rapido passaggio a casa di ritorno dall’America -, è pronto a dare manforte ai compagni nella domenica decisiva dei gironi di qualificazioni alle Finals di Malaga.in Arabia per il torneo più ricco della storia: quanto guadagnerà al ‘Six Kings Slam’ Il tennista azzurro si è recato subito nell’albergo dove alloggia la nazionale capitanata da Filippo Volandri. Stasera dovrebbe esserci il consueto saluto con laalla vigilia della partita con l’Olanda.