Sansepolcro l’augurio del sindaco Fabrizio Innocenti agli studenti

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 – Lunedi 16 settembre è il giorno in cui riprende l’attività scolastica. Come consuetudine il, di concerto all’assessore Mario Menichella, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, intende rivolgere gli auguri di un anno proficuoalunni eche a breve ricominceranno le loro “fatiche” sui banchi. “Carissimi, in questo primo giorno di scuola, sempre nuovo ed emozionante, non possono mancare gli auguri più cari del vostroe di tutta la nostra comunità. Il nostro desiderio sarebbe di stringere la mano ad ognuno di voi e di condividere, soprattutto con i bambini più piccoli, l’emozione, le aspettative e la gioia di questo primo giorno. Il nostro augurio principale è proprio questo: che possiate mantenere costante, nel vostro percorso scolastico, questa curiosità e questo entusiasmo.