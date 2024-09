Premier League 2024 2025 il Chelsea passa con Nkunku | Bournemouth sconfitto 0-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Una vittoria che vale tanto. Ildi Enzo Maresca, nel match valevole per la quarta giornata della, dà continuità di risultati e vince in casa delgrazie ad una rete nel finale di. Tre punti pesantissimi per i Blues che così salgono a quota sette punti in classifica, scavalcando tra gli altri proprio i padroni di casa che sino ad oggi erano imbattuti in questo campionato. Partita tosta, dura, con tanti falli e altrettante ammonizioni. Ilrischia di andare sotto sul finire della prima frazione di gioco, ma Evanilson al 38? sbaglia il calcio di rigore del possibile 1-0. Un primo tempo molto difficile per i ragazzi di Enzo Maresca che però hanno la bravura e la fortuna di rimanere sullo 0-0.