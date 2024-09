Open Arms | pm ' diritti dell' uomo vengono prima della difesa dei confini' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Palermo, 14 set. (Adnkronos) - "Idei". Così il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella nel corsoa requisitoria del processo a carico del ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e di rifiuti di atto d'ufficio, per avere impedito nel 2019 l'attracco in Italia alla imbarcazionea ong spagnola Open. Il magistrato, in aula con i sostituti Calogero Ferrara e Giorgia Righi, ha poi parlato di un "iter criminoso" "non concedere il porto sicuro ai migranti”. Ecco le parole del Procuratore aggiunto Sabella: "Non si può invocare ladeisenza tenere contoa tutelaa vita umana in mare". La discussione prosegue con l'intervento del pm Ferrara, applicato al processo, dopo l'ingresso nella Procura europea.