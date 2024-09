Non fare visita a Berlino ma anche altrove

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) In merito alla Preghiera sul libro berlinese del geofilosofo Cuniberto mi scrive Renato Carpaneto degli Ianva: “Non mancano mai le buone ragioni per non andare a. Ma sono le stesse buone ragioni che non mancano per non andare a Barcellona, per non andare a Parigi, per non andare a Londra, per non andare a Edimburgo, per non andare a Vienna. A Vienna altro che Schönbrunn, la prima cosa che vedi da lontano è il minareto”. Ringrazio il cantante del più dannunziano dei gruppi musicali per queste informazioni a me altrimenti precluse (per regola non esco dai confini dell’italofonia). E ringrazio soprattutto Gesù Cristo: la prima cosa che vedo quando esco dal casello di Trani è il campanile della Cattedrale.