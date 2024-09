Meteo impazzito da oggi cambia tutto Allerta in due regioni | quali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) L’autunno è piombato sull’Italia da ormai una settimana e dopo il passaggio dell’ultima perturbazione, nella giornata diavremo condizioniprevalentemente stabili su gran parte dell’Italia., sabato 14 settembre 2024, si prevede un miglioramento generale, con ampie schiarite sopratnelledel Nord-Ovest, in Sardegna e lungo il versante tirrenico. Leggi anche: Maltempo in Friuli Venezia Giulia: allagamenti e camper bloccati dalla neve Alcune aree rimarranno interessate da instabilità atmosferica, in particolare sul Gargano, tra il nord della Sicilia e il sud-ovest della Calabria, dove si attendono isolati rovesci. Nel pomeriggio, si potrebbero verificare precipitazioni locali nel Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia e lungo le Alpi orientali, con neve sopra i 1.500 metri.