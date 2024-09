In rosso di 99 miliardi | risveglio traumatico per questo ragazzo cosa trova sul conto corrente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "Sono indi 99di dollari": unquello di un utente di TikTok, che in due video ha raccontatogli è successo. "Ho deciso di rivolgermi a un avvocato. Tutti mi dicono che si tratta di una frode o qualdi simile. Non lo sapevo", ha detto il. Tutto sarebbe partito da un trend virale chiamato Chase glitch, che prometteva agli utenti "soldi gratis" e che invece ha portato a debiti enormi, conti bancari chiusi e indagini delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili. Chase è il nome di una delle più popolari banche commerciali negli Stati Uniti, di proprietà di JPMorgan. Glitch, invece, è un termine che viene dal mondo dei videogiochi per indicare un errore del gioco che può essere sfruttato a proprio beneficio. L'errore tecnico in effetti c'è stato.