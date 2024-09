Il Chiesino del Redentore sotto i ferri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Domani è la festa deldeldi via Parini, ma la messa si terrà nella grotta per lavori iniziati in primavera. Il Circolo culturale XX Settembre si è già occupato in passato di richiamare l’attenzione sulla piccola chiesetta che è di proprietà della parrocchia Santa Maria, edificata nel 1920, in cui è conservata una statua della Madonna, che è luogo di culto e di preghiera di devoti. Rina Del Pero, la presidente del circolo, è stata la prima a sostenere la richiesta del parroco, raccogliendo 15.502 euro. I lavori procedono, grazie all’appello di monsignor Claudio Carboni. La ditta di restauro di Mario Mùrino e Gemma Orlandi si occupa esclusivamente di edifici vincolati.