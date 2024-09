Giardini estensi Al parco Massari in scena due giorni nel segno dell’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) ’” in versione autunnale torna a(corso Porta Mare 3, Ferrara) per la 20ª edizione, in programma oggi e domani dalle 9,30 alle 20,30 con ingresso libero. La manifestazione, a cura dell’associazione culturale Ferrara Pro Art, ha il patrocinio del Comune di Ferrara. Non mancherà la tradizionale mostra mercato, dedicata alle piante rare e insolite frutto di attenta selezione, con veri e propri i produttori d’alta gamma. Saranno presenti le attrezzature per il giardinaggio, dell’artigianato di qualità e cura degli spazi verdi, tutti portatori di prodotti esclusivi., a ingresso libero, tutti idalle 9:30 alle 20:30 non stop. Per tutto il fine settimana funzioneranno anche una serie di laboratori per grandi e piccini dedicati all’artigianato e alla coltivazione delle piante.