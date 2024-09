Genoa-Roma | giallorossi a caccia del primo successo a Marassi formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) FILIPPO MONETTI Genova 14 settembre 2024 - Si torna in campo dopo la prima pausa Nazionali della stagione e ricomincia subito la scalata alla classifica di Serie A. In questa quarta giornata il calendario mette di fronte, in una sfida valevole per la quarta giornata del campionato. Lo scorso anno questa stessa sfida, sempre nella sede del Ferraris di Genova, si giocò poco più avanti nel calendario, precisamente alla sesta stagionale, e allora fu una vera e propria debacle da parte della squadra guidata all'epoca da José Mourinho, la quale fu sconfitta con un sonoro 4-1 da parte della squadra ligure. Il risultato dell'ultimo incrocio arievoca alla mente dei tifosi rossoblù sicuramente bei ricordi, ma ildi allora non è quello di oggi.