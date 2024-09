Frattesi prima Monza e poi Manchester | l’Inter e il suo ‘paradosso’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024), dopo aver fatto parlare di sé positivamente in Nazionale, è pronto anche per. Doppia trasferta per essere ancora protagonista. LANCIO – Basterà una sola partita per porre fine al paradosso? Probabilmente no. Fatto sta, che domani sera il centrocampista ex Sassuolo è favorito per ottenere una maglia dal primo minuto in-Inter. Simone Inzaghi è pronto a lanciarlo dall’inizio, dopo averlo panchinato tre volte consecutivamente contro Genoa, Lecce e Atalanta. L’exploit avuto in nazionale, contro Francia e Israele, non è passato inosservato e a ridosso del mini tour de force, che vedràimpegnata in sequenza controCity e Milan, l’allenatore piacentino non può esentare la squadra dalle sue rotazioni.