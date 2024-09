COMO-bologna Fabregas cambia Audero tra i pali In difesa e mediana doppio ballottaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Sinigaglia di, dopo il restyling estivo, è pronto ad ospitare la gara di Serie A tra i lariani e il, fischio d’inizio alle 15 con la direzione di Piccinini. I padroni di casa cercheranno di vincere la prima partita della stagione.cambierà alcuni elementi rispetto a Udine. "Ma chi siederà in panchina dovrà essere sempre pronto, noi siamo una famiglia, conta il risultato finale, non chi gioca", dice l’allenatore spagnolo. La prima novità è la partenza diin porta dal 1’. Ci saranno una serie di ballottaggi, ina destra fra Iovine e Van Der Brempt, con il secondo favorito, e sulla trequarti fra Da Cunha e Paz, che se la giocano alla pari. Come difensori centrali Kempf e Dossena si sono guadagnati i galloni di titolari, visto che Barba è fuori per un problema alla schiena.