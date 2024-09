Amici Moreno al centro delle polemiche | arriva la difesa di un famosissimo personaggio della tv

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 14 settembre 2024) Il rapper(nome d’arte diDonadoni) si trova aldisocial a causaspiacevoli frasi che ha pronunciato durante un’esibizione. Il vincitoredodicesima edizione didi Maria De Filippi è stato di recente invitato dal collega Emis Killa a far partegiuria freestyle del festival Hip Hop più importante dell’anno. Sul palco,si è lasciato andare ad affermazioni sgradevoli, offese e rime volgari. Bersaglio principalesue barre, il cantante Antonello Venditti, che giorni fa si è trovato aldi un brutto episodio quando, durante un’esibizione, manifestò non poco fastidio nei confronti di uno spettatore disabile. Oltre a Venditti,ha pronunciato frasi sess*ste e fatto riferimento ad. Ecco cosa ha cantato sul palco di Milano, come mostrato in un video da lui condiviso sulla piattaforma TikTok.