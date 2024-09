Scuola tutto pronto per il rientro Da lunedì 750 alunni all’appello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024)a Vaiano per accogliere circa 750, tra bambini e ragazzi, che frequentano l’Istituto comprensivo Bartolini. "Laha un ruolo centrale nella nostra comunità per questo, in collaborazione con la dirigente, siamo impegnati a garantire la migliore accoglienza per gli studenti e per le famiglie – mette in evidenza la sindaca Francesca Vivarelli con il vicesindaco Davide Puccianti, che ha la delega per i lavori pubblici e agli assessori alla, Chiara Martini, e al patrimonio, Enzo Polidori – in questa fase abbiamo operato cercando di utilizzare nel modo più razionale possibile le risorse stanziate prima del nostro insediamento, avvenuto nel giugno scorso. Il Comune dispone di un numero limitato di dipendenti ma tutti hanno cercato di operare al meglio". Complessivamente sono 749 i bambini iscritti tradell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.