Scuola | Schlein ' in manovre Meloni è grande assente governo non crede in futuro Paese'

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Per noi l'istruzione pubblica è la primaleva di emancipazione sociale, le diseguaglianze si contrastano dai primi anni di vita. Un bimbo di Reggio Calabria ha cinque anni di aspettativa di vita in meno rispetto a un coetaneo di Bologna. L'Italia è già troppo divisa, altroché autonomia differenziata. Quest'ultimo provvedimento darà alladelun colpo letale". A dirlo, in un'intervista a Repubblica, è la segretaria del Pd, Elly. "I docenti vanno pagati meglio - torna a ribadire la leader dem - visto che oggi sono tra i peggio retribuiti del mondo sviluppato. Se è precaria la, se è precaria la ricerca, è precario ildel. Questononneldel. Bisogna ridare ai docenti dignità sociale.