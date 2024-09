Rubano Rolex a Forte dei Marmi quattro arrestati a Genova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 - La polizia diha arrestatogiovani presunti autori di una violenta rapina commessa adei(Lucca) dove a un uomo è stato strappato dal polso undel valore di 35mila euro. Fermati per un controllo nella notte nel quartiere diSampierdarena i tre uomini, due 25enni e un 18enne, e una donna di 29 anni sono risultati sprovvisti dei documenti di identità nonostante si dichiarassero turisti. Invitati a mostrare il contenuto delle borse, ihanno tirato fuori diversi indumenti nuovi con ancora il cartellino attaccato, di cui però non ricordavano il luogo e il giorno dell'acquisto, motivo per cui sono stati tutti deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione.