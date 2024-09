Reumatologi a Napoli il 27 e il 28 settembre il quarto congresso regionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si terra’ a, il 27 e 28, ilcongiunto Societa’ italiana dia (Sir) e Collegio deiitaliani (Crei). La due giorni sara’ ospitata dall’Hotel Excelsior in via Partenope. Tra i temi al centro del, l’approccio multidisciplinare alle malattie reumatiche. Un’alta percentuale di pazienti reumatici, infatti, sviluppa almeno una malattia concomitante che puo’ complicare la gestione della malattia reumatica. Pertanto occorre velocizzare la presa in carico del paziente al fine di individuare il percorso terapeutico piu’ adatto; anche le terapie piu’ innovative saranno infatti oggetto di sessioni dedicate. Allego intanto il programma con tutti gli argomenti che saranno affrontati in sede di. L'articolo, ail 27 e il 28ilproviene da Ildenaro.it.