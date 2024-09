Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna Johnny Depp non era la prima scelta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quandodei: Laha fatto il suo debutto nel 2003, nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe diventato un fenomeno mondiale, dando il via a una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Basato su un’attrazione di Disneyland, il progetto ha affrontato diverse sfidedi raggiungere il grande schermo. Curiosamente,, che oggi è indissolubilmente legato al personaggio di Jack Sparrow, non era nemmeno laper il ruolo. Scopriamo chi avrebbe potuto interpretarlo e altre curiosità su questo iconico film. “dei”,non era laImpossibile pensare all’iconico Jack Sparrow senza avere in mente l’estro e la genialità di