Piano nel caos | è terra di nessuno Restano intatti i cumuli di spazzatura | Nessuno ci aveva segnalato nulla

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il degrado ale a piazza d’Armi aumenta, ma dalle istituzionisembra essersene accorto. Da settimane il Carlino sta evidenziando un quadro davvero devastante della situazione in cui versa un pezzo di agglomerato urbano che si trova tra via Torresi e i lavori per la nuova struttura mercatale al coperto, dove c’era il campo sportivo delSan Lazzaro. Abbiamo provato a chiedere conto all’amministrazione comunale, nello specifico all’assessore con deleghe al decoro e al verde, Daniele Berardinelli, senza ricevere risposta. Nei nostri servizi abbiamo farro risaltare la questione dei rifiuti; non i soliti rifiuti ingombranti o ‘speciali’, materassi, divani, mobilia varia e così via abbandonati ai margini delle strade alimentando discariche abusive spontanee, ma quelli classici, cartacce, bottiglie di vetro e così via.