Perché Ineos ha scelto Alinghi? Ainslie | Un avversario per migliorare non ci stiamo montando la testa

(Di venerdì 13 settembre 2024)Britannia hacome avversaria nelle semifinali della Louis Vuitton Cup: dopo aver primeggiato nel round robin in seguito al successo nello spareggio contro Luna Rossa, il sodalizio britannico aveva guadagnato il diritto di poter selezionare la propria rivale nel primo turno a eliminazione diretta e ha optato per il consorzio svizzero. Era la decisione più ovvia considerando che gli elvetici erano giunti al quarto posto nella fase a gironi, anche se le opzioni Luna Rossa (battuta per due volte nel giro di due giorni) e American Magic (il timoniere Paul Goodison è infortunato) avevano preso corpo nelle indiscrezioni della vigilia.