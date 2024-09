Omicidio di Viareggio quei minuti tragici I medici confermano | Said morto per schiacciamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Lesioni interne gravissime e fatali dovute a. È andata avanti per oltre 3 ore ieri pomeriggio l’autopsia sulla salma diMalkoum, il marocchino di 47 anni investito a morte domenica notte in via Coppino adall’imprenditrice Cinzia Dal Pino, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il medico legale Stefano Pierotti, incaricato dal Pm Sara Polino, ha esaminato a lungo la salma all’obitorio di Lucca, per ricostruire nei dettagli il drammatico e fatale investimento. Per la difesa era presente il dottor Giorgio Puntoni.