Morto l’attore e pilota Chad McQueen figlio di Steve Era stato anche il bullo in Karate Kid

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 –e produttore cinematograficodel leggendario, èmercoledì all’età di 63 anni nel suo ranch a Palm Springs, California. L’annuncio della scomparsa èdato dalla famiglia con un post pubblicato su Instagram. “È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di nostro padre,. Il suo straordinario percorso come padre amorevole per noi, insieme al suo incrollabile impegno verso nostra madre, ha davvero esemplificato una vita piena di amore e dedizione”, si legge nella dichiarazione dei figli Chase e Madison. “La sua passione per le corse non solo ha messo in luce il suo eccezionale talento, ma è servitaa onorare l'eredità paterna, a testimonianza dei valori che gli sono stati inculcati”, scrive la famiglia.