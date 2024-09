L’Umbria brinda negli Stati Uniti | i vini umbri sbarcano a Chicago per Vinitaly USA 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2024) La Giunta Regionale delha ufficialmente approvato la partecipazione della Regione alla prima edizione ditaly.USA “International Wine and Spirits Trade Show”, che si svolgerà ail 20 e 21 ottobre. Questa partecipazione rappresenta un’opportunità strategica per promuovere le eccellenze viticole umbre e rafforzare la presenza della regione nei mercati internazionali. La decisione di partecipare a questo evento si basa su un’analisi approfondita delle potenzialità della manifestazione e sull’importanza di un proprio spazio istituzionale per mettere in luce i prodotti e i territori di provenienza.