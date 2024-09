Lotta alle microplastiche operazione spiagge pulite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) In riviera, domenica mattina, si tiene l’ultimo appuntamento dell’edizione 2024 di. Il ritrovo è10 nella spiaggia libera dei Diamanti, nella zona di Cesenatico centro Boschetto. Lo slogan della manifestazione di quest’anno è "? Pinzaci tu!", ed è un vero e proprio richiamo alla responsabilità, per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri. L’invito è anche quello di postare sui social foto di rifiuti particolari o strani rinvenuti sulle, segnalando il luogo del ritrovamento, utilizzando le storie di Instagram, oltre al tag al profilo Legambiente e l’hashtag #FondaliPuliti.