Londra o Parigi? No Accra Va a studiare in Ghana | | Esperienza straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Edoardo Ricci, quinta superiore al Mamiani, quando mercoledì mattina è tornato in classe per il primo giorno di scuola, ha avuto un flashback. La sedia e il banco gli sono sembrati comodissimi e non come quelli che ha sperimentato in, Africa occidentale, dove ha frequentato il cosiddetto quarto anno all’estero. "Mi sono seduto su un banco che faceva tutt’uno tra panca e la piana del tavolo – racconta ridendo –: sono alto 1,85 metri e non sapevo dove infilare le gambe". Subito dopo, guardandosi attorno si è accorto che ad, capitale del, il concetto africano di “aule affollate“ è molto diverso da quello italiano: in classe con lui c’erano 58 coetanei.