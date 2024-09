Le attività autunnali alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Conclusa la pausa estiva, eccoci con il programma delleLadi. «Da settembre a novembre sono tanti gli appuntamenti che abbiamo messo in campo per tutte le età. Oltre ad Un autunno di poesia, l’omaggio a Francesco Petrarca in collaborazione con Biblioteca Città diche ci vede coinvolte infuori sede, saranno tante le occasioni per vedersi incon Tre storie ed una tazza di the, Piccoli, molto piccoli, piccolissimi, Le Officine della Carta con Ilaria Gradassi, ma anche progetti nuovi come il Circolo dei lettori per bambini dagli 8 agli 11 anni.Questo sabato, 14 SETTEMBRE, inizia UN AUTUNNO DI POESIA con LE PAROLE A FARE UN GIRO con Ilaria Gradassi, ORE 17.00 PER TUTTE LE ETÀ (ritrovo in Sala Conferenze).