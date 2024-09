Jurassic World Rebirth | todo sobre la nueva película con Scarlett Johansson

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Occhio, è in arrivo un quarto film dedicato a, si intitolaed è una delle uscite che riempiranno le sale nel 2025.Dominion era pensato come l'ultimo film della saga con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e tecnicamente lo è ancora, ma la saga cinematografica iniziata nel 1993, quando Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern sono stati i primi ospiti di una parco a tema dinosauri messo in piedi da un eccentrico milionario che ha sostenuto i costi di un programma per riportarli in vita, è lontana dal chiudere. Da qualche tempo hanno cominciato a circolare voci su un nuovo film dedicato a questo mondo, stavolta con. Ora sappiamo che questo film è un progetto concreto e già avviato con un chiaro intento di rinnovare e far rinascere il franchise (fin dal titolo).