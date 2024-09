Ignazio Boschetto si è sposato chi è la moglie bellissima Foto e video del matrimonio

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il celebre tenore de Il Volo,, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Michelle Bartolini con una cerimonia civile il 12 settembre. La coppia, insieme da poco più di un anno, ha sempre mantenuto un profilo discreto, lontano dai riflettori, preservando la loro relazione dal gossip. Ilè stato celebrato in una location riservata, accessibile solo ai familiari e agli amici più stretti. Dopo il fatidico “sì”,e Michelle sono stati accolti con una pioggia di applausi, petali di rose bianche e palloncini dello stesso colore, simboli di purezza e romanticismo. Il tenore, per il giorno più importante della sua vita, ha scelto un look elegante ma sobrio, indossando un completo nero con camicia bianca, rinunciando alla tradizionale cravatta.