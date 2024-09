FISM | Da 25 anni attendiamo dai governi la parità scolastica Fermare la morìa delle scuole paritarie costrette alla chiusura

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Cagliari lunedì pomeriggio 16 settembre per presenziarecerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/2025. L’incontro si svolgerà a partire dalle ore 16:30 al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” e verrà trasmesso in diretta su Rai 1. Con lui ci saranno il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ottodella Sardegna – una per ogni provincia dell’Isola, a rappresentare la regione all’evento – ma anche i responsabilimaggiori organizzazioni scolastiche del Paese. L'articolo: “Da 25dailala” .