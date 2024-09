Domenica In si rinnova | tutte le novità per la stagione che sta per iniziare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mara Venier torna con una nuovadi ‘In', dal 15 settembre alle 14 su Rai 1. E lo fa in uno studioto, che sarà animato dalle tradizionali interviste - nella prima puntata Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammuccari e Sal Da Vinci - e da alcune: l'introduzione di un gioco e l'attualità con opinionisti, giornalisti e testimoni. «Nella prima puntata ci sarà in studio Valeria, moglie di Luis, il ragazzo arrestato per l'omicidio di Pierina Paganelli», dice Mara Venier incuriosita «dalla storia d'amore personale di questa coppia. Lei è stata tradita, ma continua a difenderlo». Non si parlerà di politica: «Non posso farlo, non sono una giornalista». Queste alcune delledella nuova edizione di ‘In', in onda dal 15 settembre su Rai 1, presentato oggi nella sede Rai a viale Mazzini.