Cristiano Ronaldo raggiunge un miliardo di followers | Abbiamo fatto la storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Poche settimane faha raggiunto (e nel frattempo già superato) i 900 gol in carriera, e ora per il fuoriclasse portoghese arriva un altro traguardo notevole, anche se in campo social: CR7, infatti, ha appena raggiunto ildi follower tra tutte le piattaforme, da Instagram a Twitter, passando per il nuovo canale YouTube e non solo. “la. Undi follower è più di un semplice numero, è una testimonianza della nostra passione, grinta e amore condivisi per il gioco e non solo. Dai campi di Madeira ai palchi più grandi del mondo ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi e ora undi noi sono uniti”, il commento di. “Siete stati con me in ogni passo, fra alti e bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e insiemedimostrato che non ci sono limiti a quanto possiamo realizzare – ha aggiunto CR7 –.