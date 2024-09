Caccia tedeschi si alzano in volo | Mosca sfida la Nato tensione alle stelle nei cieli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Duerussi sono stati intercettati sopra il Mar Baltico da una pattuglia di 'Eurofighter' dell'aeronautica tedesca schierata in Lettonia, che ha riferito l'incidente in un messaggio sul suo account X. Gli aerei russi erano un Tupolev Tu 142 e la sua scorta, un Sukhoi Su-30, ha detto l'aeronautica tedesca. "Un aereo da pattugliamento marittimo/guerra antisommergibile (Tu-142) con scorta (Su-30) è stato scortato dai nostri Eurofighter sul Mar Baltico". Secondo la fonte, l'aereo russo non aveva con sè un piano dio un transponder, il dispositivo elettronico utilizzato per facilitare l'identificazione degli aerei nel traffico aereo. Le forze aeree tedesche hanno dichiarato di aver ricevuto un allarme nelle basi aeree di Laage (Germania nord-orientale) e Lielvarde in Lettonia.