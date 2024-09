Yara l' ultima strategia di Bossetti | Prelevate il dna al killer di Verzeni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Quei delitti irrisolti della Bergamasca e i dna rimasti ignoti sul corpo diGambirasio. L'arresto di Moussa Sangare, l'aspirante rapper reo confesso dell'omicidio di Sharon, apre uno spiraglio per Massimo, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per il delitto di, la 13enne svanita nel nulla a Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata cadavere in un campo di Chignolo d'Isola il 26 febbraio 2011. Per il suo assassinio, nel 2014, fu arrestato, il cui profilo genetico era compatibile con le tracce di dna trovate sulla ragazzina. L'arresto fu il culmine di un'analisi genetica senza precedenti, partita dal campione sconosciuto denominato Ignoto 1 e, tramite il prelievo del dna a migliaia di cittadini della zona, arrivata al muratore attraverso la ricostruzione del ramo genealogico paterno.