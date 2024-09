X Factor 2024 quali sono le novità della nuova edizione?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 12 settembre 2024) Inizia questa sera l’di X, il popolare talent show musicale di Sky che si propone di lanciare la prossima popstar italiana. E saranno tante ledel programma. La prima, e più evidente, la conduttrice che sarà Giorgia. Si tratta di un debutto assoluto come conduttrice per la cantante capitolina, dopo la prova generale di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus (brillantemente superata). Nella categoriacianche tre dei quattro giudici-allenatori. Se si eccettua per il ritorno di Manuel Agnelli, infatti, la squadra è stata totalmente cambiata. E ne fanno parte Jake la Furia, Paola Iezzi (senza la sorella Chiara) e Achille Lauro. Ultima, grande,dell’sarà la finale che per la prima volta dalla nascita del programma si terrà in esterna, nella bellissima piazza del Plebiscito a Napoli, il prossimo 5 dicembre.