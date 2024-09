Ullrich vuota il sacco sul doping nel ciclismo | Gli sponsor sapevano tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 –diffuso nel mondo del, per vincere e far contenti gli: tutti. Tra la seconda metà degli novanta e gli inizi degli anni duemila è scoppiata la bolla nel mondo della bicicletta, con la caduta più fragorosa che ha coinvolto il nome di Lance Armstrong, vincitore di sette Tour de France poi revocati. Il campione statunitense ha confessato pubblicamente l’utilizzo di sostanze vietate, aprendo uno squarcio definitivo su un’epoca malata, falsata da ciò che si faceva lontano da occhi indiscreti, nelle camere di hotel o negli ambulatori. Insomma, tutti prendevano determinate sostanze e tutti tacevano, fino a che è stato possibile farlo. E anche gli. O almeno questo sostiene Jan, grande rivale di Armstrong in quegli anni.