Trasporti scolastici l’opposizione | | In ritardo di 7 giorni gravi disagi

(Di giovedì 12 settembre 2024) "La scuola parte il 16 settembre, ma gli autobus arriveranno il 23:per gli studenti". A segnalare il problema è Matteo Balestrazzi, segretario del Pd di Casalgrande e consigliere comunale di minoranza. Il Comune, sulla sua pagina Facebook, ha annunciato l’inizio del servizio del trasporto scolastico dal 23: una scelta criticata dale dalle famiglie. "A Casalgrande la scuola inizia il 16 settembre come in tutta l’Emilia-Romagna, ma a differenza degli altri comuni il trasporto scolastico da noi inizierà il 23 – dice Balestrazzi –. Fino ad allora i ragazzi e le famiglie dovranno arrangiarsi". I gruppi Pd e ‘Voi per Casalgrande’ hanno presentato con urgenza un’interrogazione in consiglio comunale per "avere chiarezza sullatà dell’accaduto". Per Balestrazzi qualunque siano "le motivazioni del, si tratta di un fatto inaccettabile.