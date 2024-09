Strada libera fino a Wrestlemania per Gunther e Bron?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 12 settembre 2024) Da quando Triple H ha in mano le redini della federazione (in particolare dal punto di vista degli show), la sua gestione è stata in generale ben considerata, se non per un difetto: salvo per i premium live event più importanti, il resto sembra tutto inutile, una transizione. Abbiamo l’esempio di Reigns,e Rollins, i cui regni lunghissimi non potevano che finire solo a, così come quello successivo di Priest ha avuto termine in un altro evento rilevante come Summerslam. Nel grande ppv estivo inoltre hanno avuto termine sia il regno da campione degli Stati Uniti di Logan Paul che quello Intercontinentale di Sami Zayn. Da editorialista di Raw la mia domanda nasce spontanea: dovremo aspettareprima chee Breakker abdichino? Dell’austriaco abbiamo già parlato settimana storta e non mi dilungherò troppo.