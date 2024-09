Sassoferrato sperta officina che sversava oli esaustie idroarburi nel Sentino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024)(Ancona), 12 settembre 2024 – Emergenza idrica, i carabinieri forestali del Gruppo di Ancona hanno intensificato le attività di controllo nelle materie connesse con i prelievi idrici, di contrasto agli inquinamenti e al depauperamento degli ecosistemi fluviali.Complessivamente sono stati eseguiti 27 controlli, contestando 6 illeciti amministrativi per un importo pari a 52.700 euro e una denuncia a carico dei titolari di un’meccanica accusata di aver scaricato abusivamente idrocarburi e oli esausti sul fiume. In particolare, nel Comune di, sul fiume, i forestali del nucleo di, in collaborazione con l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Regione Marche hanno scoperto uno scarico abusivo di una grossameccanica.